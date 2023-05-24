Молодой рецидивист в Карелии изнасиловал женщину, а потом бросился на нее с ножом

В Кондопоге осудили 26-летнего рецидивиста, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее судимого 26–летнего кондопожанина признали виновным в изнасиловании и покушении на убийство.

Как установили следствие и суд, в ноябре 2022 года подсудимый находился в квартире наедине со своей знакомой. Общение закончилось тем, что он изнасиловал женщину, а затем, испугавшись, что она может рассказать об этом, попытался убить ее.

Сначала он душил свою жертву, а затем дважды ударил ее ножом в шею. Решив, что женщина мертва, он скрылся. Но раны оказались не смертельными.

Вскоре нападавший был задержан и помещен под стражу. Суд приговорил его к лишению свободы сроком 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.