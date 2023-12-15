Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств

Новая разработка молодого ученого из ПетрГУ способна уменьшить экологический вред от деятельности форелеводческих хозяйств, сообщили в Минэке республики.

Проект молодого ученого из ПетрГУ Владислава Кулакова призван уменьшить экологический вред от форолеводческих хозяйств. Об этом проекте, поддержанном грантом Главы Карелии и региональным Фондом венчурных инвестиций, рассказали в Минэкономразвития республики.

Разработка предназначена для утилизации донных осадков жизнедеятельности форели, переработки их в биоорганическое удобрение для растений, которое

Разработка Владислава предназначена для утилизации донных осадков жизнедеятельности форели и переработки их в биоорганическое удобрение, состоящее из донных отложений и торфа, для растений.

В Минэке отметили, что проект уже заинтересовал предпринимателей республики.

«Проект помогает решить сразу две проблемы: делает рыбоводство в республике более экологичным и предлагает полезную разработку сельскому хозяйству», — прокомментировал Министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев.