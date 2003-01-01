Молодой водитель и девушка-пассажирка пострадали в ДТП в Петрозаводске

Иномарка вылетела в кювет на Лесном проспекте.
ДТП произошло 11 августа в 15:38 на Лесном проспекте. 31-летний водитель Volkswagen Golf при перестроении не уступил дорогу другому Volkswagen Polo, после чего его машину выбросило в кювет. В результате пострадали сам водитель Golf и его 24-летняя пассажирка.
В тот же день в Петрозаводске произошло еще одно ДТП. Около 11:25 на улице Древлянка 33-летняя водитель Hyundai отвлеклась от дороги и врезалась в стоящую Lada. Женщина за рулем Hyundai получила травмы.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.