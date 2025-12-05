Молодой водитель иномарки насквозь пробил забор в Петрозаводске

Мужчина не справился с управлением и врезался в придорожное ограждение.
Сегодня, 5 декабря, в 07:55 в районе дома № 37 по улице Парковой в Петрозаводске 26-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор, пробив его насквозь. Об этом сообщили в ГАИ по городу.
В результате удара передний бампер иномарки получил значительные повреждения, однако сам молодой человек остался цел.
— Инспекторы ДПС, прибывшие на место, оформили происшествие и помоги водителю выехать на проезжую часть. Водитель поблагодарил сотрудников за оказанную помощь, — добавили в ведомстве.
