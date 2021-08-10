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Молодой водитель из Ленобласти рискнул правами на трассе в Карелии

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06:55, 11 Августа 2021
фото: ГИБДД Карелии

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Скрытый патруль поймал 25-летнего водителя кроссовера, который совершил обгон в нарушение Правил дорожного движения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС контролируют дорожную обстановку на федеральной автодороге Кола.

Так, в Кондопожском районе 55-летний водитель автомобиля BMW X5, житель Санкт-Петербурга, превысил установленную скорость движения более чем на 40 км. Это его повторное нарушение, за которое предусмотрен штраф в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Также 25-летний водитель автомобиля Ford Kuga, житель Ленинградской области, совершил обгон на участке дороги, где обгон запрещен дорожной разметкой. Нарушение было зафиксировано с помощью экипажа "скрытого патруля".

Нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Решение будет принято на административной комиссии.

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