Молодой водитель насмерть сбил пенсионера в Петрозаводске

Смертельное ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на Перевалке.

Сегодня, 9 ноября, в 17:17 в районе дома № 34 по улице Чапаева в Петрозаводске 22-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» сбил 65-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Госавтоинспекции города.

— В результате ДТП пенсионер травмирован. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался, — рассказали там.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее под колёса автомобиля на Перевалке попал 84-летний пешеход. Пенсионер получил травмы, ему назначили лечение.