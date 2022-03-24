Молодой водитель не справился с управлением и опрокинул грузовик на трассе в Карелии (ФОТО)

На трассе «Кола» в Пряжинском районе опрокинулся грузовик.

Как сообщили в Госатоинспекции Карелии, на трассе 394 километре трассы «Кола» в Пряжинском районе произошла авария. В 16.30 вечера 24 марта там опрокинулся грузовой автомобиль «IVECO».

Предполагаемой причиной аварии в ГИБДД называют то, что 25-летний водитель не справился с управлением. В результате ДТП молодой человек, житель Санкт-Петербурга, был травмирован.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.