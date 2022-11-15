Молодой водитель не вошел в поворот на трассе в Карелии и устроил аварию с пострадавшими

В Пряжинском районе иномарка вылетела в кювет, в результате пострадал 25-летний пассажир авто, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 15 ноября, в 8.10 в Пряжинском районе на 467 км федеральной автодороги "Сортавала" водитель допустил съезд автомобиля в кювет.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Opel Astra при прохождении опасного поворота допустил занос транспортного средства и пеервернулся в кювет.

В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир.