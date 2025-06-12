Молодой водитель отечественной машины получил травмы в Петрозаводске

Авария произошла на одной из магистралей карельской столицы.

О ДТП в районе дома № 6 по улице Чапаева, произошедшем в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции города

Инцидент произошел 12 июня в 9.50. По данным ГАИ, 43 — летний водитель грузовика КАМАЗ при перестроении не уступил дорогу автомобилю Lada, ехавшему в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получил 22- летний водитель отечественной легковушки. Обстоятельства ДТП устанавливаются.