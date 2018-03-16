Молодой водитель погиб в ДТП на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Кондопожском районе, сообщил в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 16 марта около 7 часов утра на 2 км Петрозаводского шоссе (при подъезде к городу Кондопоге) произошел съезд автомобиля Лада Приора в кювет.

В ДТП пострадал 26-летний водитель, в результате полученных травм он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.