Молодой водитель погиб в ДТП на трассе в Карелии

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Смертельное ДТП произошло в Кондопожском районе, сообщил в ГИБДД Карелии.
По предварительным данным, 16 марта около 7 часов утра на 2 км Петрозаводского шоссе (при подъезде к городу Кондопоге) произошел съезд автомобиля Лада Приора в кювет.
В ДТП пострадал 26-летний водитель, в результате полученных травм он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.
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