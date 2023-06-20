Молодой водитель погиб в ДТП на востоке Карелии

Автомобилист разбился насмерть после съезда машины в кювет на трассе в районе Пудожа, сообщили в Минздраве Карелии.
В своем телеграм-канале «Антидот Охлопкова» министр здравоохранения республики сообщил о смертельном ДТП.
По его информации, на дороге в четырех километрах от Пудожа автомобиль вылетел в кювет.
Водитель 1991 года рождения погиб до прибытия бригады скорой помощи.
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