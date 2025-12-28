Молодой водитель получил травмы в ДТП на оживлённом проспекте в Петрозаводске

На Первомайском проспекте в столице Карелии столкнулись две иномарки.

28 декабря в 19:28 в районе дома № 54 по Первомайскому проспекту в Петрозаводске произошло столкновение двух иномарок, сообщили в ГАИ по городу.

— 31-летний водитель автомобиля Citroën при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Ford, который двигался по главной дороге, — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП водитель французского универсала получил травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

