Молодой водитель разбился, улетев в кювет на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Муезерском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 30 октября, в 00:30 на 121 км. + 300 м. автодороги «Кола» — Костомукша — Госграница» 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Carisma, по предварительным данным, превысил установленную скорость движения. В результате автомобиль занесло, он улетел в кювет и перевернулся.

Жертвой аварии стал молодой водитель. Он скончался на месте ДТП. А его 26-тилетний пассажир с травмами доставлен в больницу Костомукши.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, автомобиль сбил 15-летнего подростка на трассе в Карелии.