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Молодой водитель разбился, улетев в кювет на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
19:19, 30 Октября 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии

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Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Муезерском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 30 октября, в 00:30 на 121 км. + 300 м. автодороги «Кола» — Костомукша — Госграница» 24-летний водитель автомобиля Mitsubishi Carisma, по предварительным данным, превысил установленную скорость движения. В результате автомобиль занесло, он улетел в кювет и перевернулся.

Жертвой аварии стал молодой водитель. Он скончался на месте ДТП. А его 26-тилетний пассажир с травмами доставлен в больницу Костомукши.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, автомобиль сбил 15-летнего подростка на трассе в Карелии.

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Комментарии

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топка
2021-10-30 19:52:39
Миллион лет эволюции проходил без автомобилей - там причина плохой езды. :)
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