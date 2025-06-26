Молодой водитель сбил лося на трассе под Сегежей

Мужчина не ожидал встречи с сохатым на проезжей части.

23-летний водитель автомобиля Сhangan, направляющийся в сторону Санкт-Петербурга, пострадал при столкновении с лосем на трассе в Сегежском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Причиной происшествия стал внезапный выход сохатого на проезжую часть.

Помимо этого, в Кондопожском районе 37-летний водитель автомобиля Vortex Tingo получил травмы, врезавшись в припаркованный на обочине прицеп. По её словам, виной неудачного манёвра стали ослепляющие солнечные лучи.

— В результате ДТП травмирован водитель и 48-летний пассажир, — рассказали в дорожной полиции.

Ранее стало известно, что при столкновении трёх автомобилей, произошедшем сегодня в 08:55 на пересечении улиц Куйбышева и Городской Вал в Петрозаводске, пострадал один человек.