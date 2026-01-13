Молодой водитель съехал в кювет и покинул место ДТП в Медвежьегорском районе

Вблизи посёлка Толвуя автомобиль съехал с дороги и опрокинулся на крышу.
13 января в 11:15 вблизи посёлка Толвуя Медвежьегорского района 23-летний водитель автомобиля Lada Priora съехал в кювет, сообщили в ГАИ по Карелии.
— Молодой человек выбрал небезопасную скорость и не убедился в технической исправности своего автомобиля, тем самым создав опасность для движения. На ходу у автомобиля открылся капот, закрыв обзор, вследствие чего водитель не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет, наезд на опору дорожного знака и опрокидывание автомобиля, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии пострадали два пассажира в возрасте 40 и 49 лет. Позднее они самостоятельно обратились за медицинской помощью.
После аварии водитель покинул место ДТП, однако правоохранители разыскали его и составили протоколы о пяти административных правонарушениях.
Ранее мы писали, что в 2025 году на дорогах Карелии из-за нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу произошло 62 аварии, в которых погибли 11 человек, и ещё 113 получили травмы различной степени тяжести.