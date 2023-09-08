Молодой водитель спровоцировал аварию на извилистой трассе в Карелии

Автомобиль Renault столкнулся с попутной машиной в Пряжинском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием двух иномарок произошла 9 сентября в Пряжинском районе республики.

Там на 79-м километре дороги «Петрозаводск — Суоярви» автомобиль Renault под управлением 24-летнего водителя столкнулся с попутной машиной Nissan XTRAIL.

В результате аварии травмы получил 65-летний водитель Nissan XTRAIL.По факту ДТП проводится проверка.