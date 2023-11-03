Молодой водитель в Калевале вылетел на тротуар и сбил девочку

15-летняя жительница Калевалы попала в больницу.

В воскресенье, 5 ноября, в районе 01.00, 28-летний водитель Ford Focus двигался по улице Ленина в Калевале и отвлекся от управления.



В результате он выехал на тротуар и сбил 15-летнюю девушку.



Пешехода отвезли в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в карельской Госавтоинспекции.



В частности, власти выяснят, почему подросток была на улице ночью.