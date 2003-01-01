Молодой житель Калевальского района украл охотничье ружье из дома знакомых

21-летний житель Калевальского района обвиняется в хищении огнестрельного оружия.

Молодой человек похитил охотничье ружье из дома своих знакомых, которым был доверен присмотр за хозяйством в их отсутствие, сообщило МВД Карелии.

Как установило следствие, знакомые владельцы уезжали и оставили обвиняемому ключи, чтобы он топил печь и ухаживал за животными. Воспользовавшись доступом и находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек тайно вынес ружье, хранившееся в шкафу.



Ранее он также обнаружил и забрал три патрона к оружию, находившиеся в гараже. После кражи обвиняемый спрятал ружье сначала в гитарном чехле в погребе, а затем, попытавшись припугнуть им односельчанина, убрал его в заброшенную баню. На него обратили внимание местные жители, после чего он был задержан полицией, обнаружившей и оружие, и патроны.



Обвиняемый признал вину и способствовал расследованию. Уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия») с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Житель Карелии хранил у себя пригодные винтовку Мосина и боеприпасы, найденные на раскопках/