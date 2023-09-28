Молодой житель Карелии надругался, а после забил до смерти 81-летнюю женщину

30-летнего кондопожанина за особо тяжкие преступления отправили в колонию строгого режима.

В Кондопоге вынесен приговор горожанину, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и убийстве.



Следствие и суд установили, что в апреле в квартире жилого дома в поселке Березовка пьяный кондопожанин избил женщину 1942 года рождения. После он надругался над жертвой. Пенсионерка скончалась от открытой черепно-мозговой травмы.



Во время следствия подсудимого содержали под стражей. Свою вину он признал и пояснил, что в тот день был у знакомых в соседней квартире и крепко пил.



Когда собрался домой, решил зайти в открытую дверь этажом ниже.



Суд отправил виновного в колонию строгого режима на 10 лет, сообщили в Следкоме Карелии.