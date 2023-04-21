Молодой житель Карелии не сумел просто так пройти мимо стройки

Жителя Сортавалы подозревают в крупной краже с территории почти готового дома, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило заявление о краже. С территории строящегося дома пропало имущество на сумму более 53 тысяч рублей.



В том числе, различные электроинструменты и водяной насос, принадлежащие строительной организации.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 20-летний горожанин. Он во всем признался и рассказал, что решил поживиться имуществом, когда проходил мимо стройки. Он нашел тачку и вывез все, что смог. Краденое он спрятал у себя дома, позже добро изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в МВД Карелии.