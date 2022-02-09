Молодой житель Карелии не устоял перед дамским аксессуаром

В Костомукше сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу в развлекательном заведении, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 20-летняя местная жительница с заявление о краже. Девушка рассказала, что отдыхала в одном из развлекательных заведений города. В какой-то момент она оставила личные вещи за столиком, а, вернувшись, обнаружила пропажу сумочки, где были деньги, документы и косметика. Ущерб превысил 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 20-летний горожанин. Молодой человек признал вину, рассказав, что отдыхал в том же заведении и не смог удержаться от кражи дамской сумочки. Деньги — порядка 6 тысяч рублей — он потратил, а аксессуар выбросил на улице.

По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.