Молодой житель Карелии обокрал близкого родственника и попытался замести следы

Житель Сегежского района сходил в бар с собственным отцом, а потом обокрал его, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что обокрал собственного отца.

В январе молодой человек пришел навестить близкого родственника. Отец и сын отправились в бар. После родственники вернулись в квартиру, отец быстро заснул, а, проснувшись, не обнаружил своего мобильного телефона и банковской карты.

Как выяснилось, сын забрал карту и в разных банкоматах обналичил более 45 тысяч рублей. Небольшую часть денег он вернул на счет, пытаясь замести следы, а мобильный забрал, чтобы отец не получал уведомления о списаниях.

В настоящее время житель Сегежского района дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.