Молодой житель Карелии получил штраф за жестокое избиение земляка

В Прионежском районе суд оштрафовал местного жителя на 25 тысяч рублей за то, что он жестоко избил земляка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили материалы проверки, в ходе которой установлено, что суда признал 22-летнего жителя Прионежского района виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести своему земляку. В результате полученных травм пострадавший проходил длительное лечение в больнице. В связи с оказанием ему медицинской помощи территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия понес затраты на сумму в 25 тысяч рублей.

Прокурор обратился в суд с иском в интересах фонда обязательного медицинского страхования Карелии о взыскании с осужденного затрат на лечение пострадавшего.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.