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Молодой житель Карелии приобрел 47 граммов наркотика и потерял свободу на 4 года

Новости. Криминал
18:20, 13 Апреля 2022
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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В Пряжинском районе 29-летнего наркоторговца приговорили к 4 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте Пряжинского районного суда.

В суде установлено, что в декабре 2021 года 29-летний житель Карелии по интернету приобрел гашиш массой 47,70 г. После чего, находясь на Пряжинском районе, используя полученные данные о местонахождении «закладки» с наркотиком, извлек из тайника гашиш с целью дальнейшего незаконного сбыта. Однако довести задуманное преступление до конца не смог по независящим от него обстоятельством, так как был задержан сотрудниками полиции.

При рассмотрении дела подсудимый свою вину признал лишь в том, что приобрел наркотическое средство для личного потребления, а не последующего сбыта.

Суд признал молодого человека виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Наказание в виде лишения свободы ему предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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