Молодой житель Карелии пропил часть канализации своего города

В Беломорске 20-летний мужчина проник в подвал и демонтировал часть канализационных труб, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление от работников одной из управляющих организаций города — они обнаружили, что в подвалах двух жилых домов отсутствуют части канализационных труб. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.

Полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый 20-летний горожанин. По версии следствия, летом молодой человек, сбивая замки, проник в подвалы и демонтировал части чугунных батарей. После этого он сдал их в пункт приема металла, а вырученные деньги пропил.

Мужчина признал вину. Возбуждены уголовные дела по статье «кража».