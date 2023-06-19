Молодой житель Карелии рискует двумя годами свободы за отказ идти в армию

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего горожанина, сообщили в надзорном органе Карелии.

Мужчину обвиняют в уклонении от призыва на военную службу.

Во время предварительного расследования установлено, что костомукшанин с 2021 года, не имея каких-либо ограничений по здоровью и других законных оснований, систематически уклонялся от явки в военный комиссариат.



Кроме того, в ноябре 2022 года он по надуманной причине обжаловал решение призывной комиссии, которое впоследствии суд признал законным. При этом после вступления судебного решения в силу он продолжил уклоняться от призыва.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд. Обвиняемому грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы, рассказали в региональной прокуратуре.