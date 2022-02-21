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Молодой житель Карелии травмировал табуретом пожилого оппонента

Новости. Происшествия
10:58, 25 Февраля 2022
фото: pixabay.com / PublicDomainPictures

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В Карелии молодой человек тяжело травмировал пожилого мужчину, нанеся ему удары табуретом.

В отдел полиции по Олонецкому району поступила информация о происшествии из медучреждения, в которое в тяжёлом состоянии доставили 61-летнего сельчанина. Врачи диагностировали у пациента сотрясение головного мозга и перелом руки. Об этом информирует МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что травмы потерпевшему причинил 24-летний житель одной из деревень. Как выяснилось, в день преступления он приехал в соседнее село в гости к девушке. В ходе общения молодой человек сделал выводы о том, что бабушку его возлюбленной якобы избивает сожитель. По версии полиции, подозреваемый зашёл в дом, где проживает пенсионерка, взял в руки табурет, несколько раз ударил находившегося там сожителя пенсионерки и ушёл. 

Избитый был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи. В дальнейшем полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека обвиняют в  умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Фигурант дал признательные показания. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. 

Ранее сообщалось, что суд наказал упавшую жительницу Карелии за ложное обвинение знакомого в избиении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2022-02-25 12:01:41
Телика насмотрелся.
кир
2022-02-25 11:38:03
В старину был принцип подобное лечить подобным.
Гость
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