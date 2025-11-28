Молодой житель Кондопоги Геннадий Петров погиб в ходе спецоперации

1 декабря Кондопога простится с погибшим на СВО земляком.
Молодой боец из Кондопоги погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила местная группа «Подслушано в Кондопоге».
Погиб Геннадий Андреевич Петров. «Он был братом, сыном, внуком, дядей и племянником», — говорится в сообщении. В комментариях к посту земляки выразили соболезнования родным и близким Геннадия.
— Помню, как в школьные годы общалась с ним в компании друзей. Жаль, очень жаль (Добрый паренек был.— Соболезнования родным и близким, держитесь.— Вечная память, тебе, Гена, — написали пользователи соцсети.
Прощание с Геннадием Петровым пройдет в понедельник, 1 декабря. Церемония начнется в 11:00 на Аллее Славы.
Ранее в Прионежье простились с погибшим на СВО Сергеем Пявиным.