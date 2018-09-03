Молодой житель Кондопожского района, страдающий потерей памяти, ушел из дома и пропал
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В Карелии разыскивают 20-летнего жителя села Янишполя, который ушел из дома 31 августа и до сегодняшнего дня не вернулся.
Разыскивается житель села Янишполе Кондопожского района Руслан В. 1998 г.р., который ушел из дома 31 августа года в 23.00. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС".
Предполагается, что молодой человек мог уехать в Петрозаводск.
"Могут быть проблемы с памятью. Паспорт остался дома", - уточняется в сообщении.
Приметы: на вид 20 лет, рост 180 см, глаза карие, шрам на левой брови.
Был одет: синяя ветровка, черные спортивные штаны с белыми полосками,чёрные кроссовки.
Всех, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения Руслана или видевшие его после 31 августа, просят сообщать по телефонам: +79095709015; +79004575990 Надежда.
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