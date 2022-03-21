Молодой житель Петрозаводска не смог устоять перед бургерами в гипермаркете

Росгвардейцы задержали его, а также других жителей Карелии за попытки кражи в магазинах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии выехали на вызов в один из гипермаркетов города. На месте выяснилось, что 26-летний петрозаводчанин взял с прилавка бургеры и сэндвичи, спрятал в карман и незаметно пронес мимо кассы.

В Кондопоге росгвардейцы пресекли два нарушения. Пьяный 28-летний кондопожанин попался в одном из сетевых магазинов, пытаясь незаметно вынести 5 бутылок водки, сок и мясную продукцию на общую сумму около 2 тысяч рублей. В другом же магазине был задержан 23-летний молодой человек, также позарившийся на спиртное.

А в Кеми была задержана 46-летняя женщина, которая без оплаты пронесла мимо кассы продукты и моющее средство общей стоимостью свыше тысячи рублей.

Все нарушители были переданы сотрудникам полиции.