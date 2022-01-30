Молодой житель Петрозаводска погиб в ДТП с грузовиком

В Прионежском районе Карелии произошла смертельная авария, погиб 28-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 31 января, в 12.27 в Прионежском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, на 128 км автодороги «Петрозаводск — Ошта» произошло столкновение между автомобилем «ВАЗ-2111» и грузовиком с полуприцепом.

В результате происшествия водитель ВАЗа, петрозаводчанин 1993 года рождения, от полученных травм скончался.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.