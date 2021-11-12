Молодой житель Петрозаводска с преступным прошлым ограбил магазин

Полицейские задержали молодого петрозаводчанина, вынесшего из магазина продуктов на 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работницы сетевого магазина. Она сообщила, что один из посетителей открыто вынес продукты на сумму свыше 10 тысяч рублей. Женщина пыталась остановить злоумышленника, но он ее оттолкнул и убежал.

Полицейские установили, что к грабежу причастен 24-летний петрозаводчанин, ранее уже отметившийся в подобных преступлениях. Он признался, что продал награбленное.

По статье «грабеж» было возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.