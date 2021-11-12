890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
Сегодня 10:33

Молодой житель Петрозаводска с преступным прошлым ограбил магазин

Новости. Криминал
17:20, 24 Ноября 2021
фото: © vmnews.ru

Новости партнеров

Полицейские задержали молодого петрозаводчанина, вынесшего из магазина продуктов на 10 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работницы сетевого магазина. Она сообщила, что один из посетителей открыто вынес продукты на сумму свыше 10 тысяч рублей. Женщина пыталась остановить злоумышленника, но он ее оттолкнул и убежал.

Полицейские установили, что к грабежу причастен 24-летний петрозаводчанин, ранее уже отметившийся в подобных преступлениях. Он признался, что продал награбленное.

По статье «грабеж» было возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2021-11-24 18:49:57
На настоящий момент твердой валютой является сыр и это правда-мыши подтвердят.
Hовый
2021-11-24 17:38:31
За мешок картошки..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 7
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»