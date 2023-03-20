Молодой житель Петрозаводска вывел автоинспекторов на пьяного нарушителя

Юноша гнал пьяного водителя по улицам города, несмотря на опасность.

Глава ГИБДД Петрозаводска поблагодарил молодого жителя карельской столицы за помощь в задержании пьяного водителя. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Сообщение в дежурную группу о том, что на заправке на Соломенском шоссе один из водителей явно пьян, поступило 6 февраля. Ближайшие наряды полиции получили ориентировку.

«Я сообщил дежурному номер и марку автомобиля. В это время водитель сел за руль Audi и поехал в направлении Соломенного. Я принял решение двигаться за ним и координировать дежурную группу о местонахождении нарушителя. В какой — то момент водитель Audi остановился и начал движение задним ходом, задев мой автомобиль, а затем продолжил движение дальше. Я поехал за ним, оставаясь на связи с дорожными полицейскими и информируя о направлении движения», — рассказывает Георгий.

В Соломенном Audi была остановлена сотрудниками Д. С. Подозрения подтвердились — 50-летний водитель был пьян. Оказалось, что прав у него тоже не было — ранее он был их лишен за вождение в пьяном виде.