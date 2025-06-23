Молодую маму из Карелии задержали с партией наркотиков

В Костомукше 33-летнюю местную жительницу будут судить за хранение и попытку сбыта наркотиков.

Оперативники задержали ее с запрещенными веществами на подъезде к Костомукше.

Как сообщили в МВД Карелии, обвиняемая — 33-летняя уроженка Лоухского района. Она проживала в Костомукше, у молодой женщины есть маленький ребенок.

По данным правоохранителей, недавно она решила подзаработать незаконным путем. Женщина связалась с интернет-кураторами и согласилась перевозить синтетический наркотик — так называемые «соли».

В Петрозаводске она забрала партию запрещенного вещества. 45 грамм были расфасованы на дозы. Женщина должна была за вознаграждение обустроить в Костомукше сеть тайников-закладок с наркотиками. Часть партии горожанка оставила себе.

Женщина поехала в Костомукшу с наркотиками. Полицейским поступила оперативная информация о ней, горожанку на въезде в город остановили для проверки. Женщину задержали с незаконным грузом.

Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Сейчас горожанка ожидает решение суда.