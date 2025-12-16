Молодую женщину сбили на пешеходном переходе в Костомукше

Водитель не уступил дорогу женщине-пешеходу и сбил ее прямо на «зебре».
На нерегулируемом пешеходном переходе в Костомукше произошло ДТП, в котором пострадал человек. В ГАИ рассказали подробности.
Вчера, 16 декабря, около 16:35 у дома № 1 на улице Интернациональная водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 35-летнюю горожанку, переходившую дорогу. В результате ДТП женщина получила травмы. По факту происшествия проводится проверка.
По данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев 2025 года в Карелии на пешеходных переходах произошло 39 ДТП. В них травмы получили 38 человек, один пешеход погиб.
