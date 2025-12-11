Молодую женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

30-летняя петрозаводчанка пострадала в ДТП на «зебре».
11 декабря в 17:56 у дома № 73 на Лесном проспекте 43-летний водитель автомобиля Great Wall совершил наезд на пешехода.
30-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины. В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, ее госпитализировали.
Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к водителям с напоминанием о необходимости быть особенно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и заранее снижать скорость. Пешеходам рекомендуют перед выходом на проезжую часть убедиться в безопасности перехода и в темное время суток использовать световозвращающие элементы.
