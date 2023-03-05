Молодые борцы из Карелии завоевали медали на первенстве Северо-Запада

Спортсмены в возрастной категории до 16 лет из сборной Карелии завоевали четыре медали.

В минувшие выходные в Кондопоге состоялось первенство Северо-Западного федерального округа России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.



В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской областей, республик Карелия и Коми.



В копилке карельских борцов четыре медали, сообщили в Минобразования и спорта.



Золото в весовой категории 68 килограммов завоевал Кирилл Иваньков из Петрозаводска. Спортсмен тренируется у Натальи Знаменской.



В весовой категории 62 килограмма на третью ступень пьедестала поднялся Захар Зуев из Кондопоги. Его тренер - Владимир Кривоносов.



Бронзовым призером в весовой категории 57 килограммов стал кондопожанин Данил Гильзунов, тренер - Василий Хомич.



Еще одну бронзу команде в весовой категории 44 килограммов принес кондопожский спортсмен Максим Меньдик, тренер - Владимир Кривоносов.