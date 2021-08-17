Молодые дарования из Карелии покорили Россию

Дети из Карелии стали призерами Общероссийского конкурса Министерства культуры РФ «Молодые дарования России», сообщили в правительстве республики.

В Москве подведены итоги ежегодного Общероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации «Молодые дарования России — 2021», который проводится для поддержки одаренных детей. Среди призеров — 6 карельских талантов.

«Молодые дарования России» — один из редких среди множества конкурсов, который является огромным событием для мира искусства и культуры. В число призеров конкурса вошли 6 учащихся музыкальных образовательных организаций Карелии.

В номинации «Фортепиано и орган» второе место занял воспитанник Детской музыкальной школы имени Г. В. Свиридова Аркадий Ухлинов из Петрозаводска, третье место у Леонида Дмитриева из Кемской детской школы искусств.

В номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Максим Крошкин, который учится в Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, занял третье место, а Дарья Егорова, также обучающаяся в консерватории, стала второй в номинации «Оркестровые струнные инструменты».

Еще два юных таланта из Карелии стали призерами в номинации «Народные и национальные инструменты»: Глеб Михайленко занял второе место, Сергей Буш — третье. Оба учатся в Музыкальной школе поселка Вяртсиля Сортавальского района.

В дальнейшем лауреатам конкурса, как проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение по своей специализации в средние и высшие образовательные организации, предоставляется возможность претендовать на назначение гранта Президента Российской Федерации на весь период обучения.