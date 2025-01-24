Молодые девушки пострадали в аварии на трассе в Карелии

В Госавтоинспекции республики сообщили подробности столкновения легковушки с грузовиком в Кондопожском районе.

Две молодые девушки пострадали в аварии, произошедшей 28 января на трассе «Кола» в Кондопожском районе Карелии.

По предварительной информации, 23-летняя водитель Ford Fusion не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Volvo.

В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы.

Напомним, авария на 454 километре трассы «Кола» произошла в 19.30 вчера, 28 января. Пострадавших направили в центральную районную больницу.