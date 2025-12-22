Молодые хирурги из Карелии впервые в истории республики пришили женщине оторванную руку

Стали известны детали уникальной операции, проведенной карельскими врачами.

В Карелии впервые успешно проведена уникальная операция по пришиванию полностью оторванной руки. При этом на экстренный вызов отказались ехать некоторые именитые хирурги республики, и спасением пациентки занялись молодые специалисты. Подробности рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Какк мы писали ранее, в ноябре на одном из предприятий в городе Сортавала женщина получила тяжелейшую производственную травму — ее руку оторвало в промышленном агрегате. За 20 минут пострадавшую доставили в Сортавальскую центральную районную больницу. Местные врачи, заведующий хирургическим отделением Александр Пащенко и ортопед-травматолог Игорь Семенов, немедленно приступили к оказанию помощи. Они проявили смекалку и сформировали из обычной стерильной капельницы временный шунт. Эта простая трубка до приезда специалистов из Петрозаводска стала временной артерией и веной, поддерживая кровоснабжение и жизнеспособность оторванной конечности.

Сразу же из столицы Карелии на экстренный вызов выехала бригада специалистов. В ее составе были сосудистый хирург Республиканской больницы им. В. А. Баранова Юлия Пранканьтева и заведующий отделением ортопедии Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Олег Акимов. Их оперативную доставку в город Сортавала обеспечил центр медицины катастроф под руководством Игоря Подзамкова.

Счет шел буквально на минуты. Вместе с коллегами хирурги из Петрозаводска провели сложнейшую четырехчасовую операцию по реплантации (пришиванию) конечности. Вмешательство прошло успешно, и женщину выписали из больницы. Впереди у нее долгий и трудный путь восстановления поврежденных нервов и реабилитации.

Охлопков отметил, что критически важный вызов отказались выехать некоторые признанные, «именитые» врачи Карелии. Их место заняли молодые, но, как показала практика, высокопрофессиональные специалисты. Михаил Охлопков выразил им огромную благодарность.

— Уникальность этого случая в том, что карельские врачи впервые столкнулись с такой травмой и успешно выполнили операцию. Это заслуживает отдельного уважения и почтения, — написал глава Минздрава.

Охлопков пожелал этим врачам, работающим по призванию, оставаться такими же отзывчивыми, а пациентке — сил для выздоровления и восстановления.