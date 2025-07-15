Молодые люди из других стран все чаще получают образование в России

В Россию приехали получать образование больше 170 тысяч иностранных студентов

За первое полугодие 2025 года в Россию приехали больше 170 тысяч иностранных студентов. По данным Миграционной службы, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году в РФ приехали 160 тысяч студентов с января по июнь.

— Для студентов-иностранцев российским законодательством предусмотрены преференции: выпускники государственных образовательных организаций из государств бывшего Советского Союза вправе получить разрешение на временное проживание, отличники независимо от страны гражданской принадлежности — вид на жительство, — сообщили в ведомстве.

У иностранного студента есть право оформить разрешение на временное проживание на период очного обучения — РВПО. Документ позволяет приезжим студентам выезжать из России и возвращаться без ежегодного оформления визы, и им не требуется приглашение. Иностранным студентам при наличии РВПО не требуется проходить ежегодное медосвидетельствование, а также они будут поставлены на миграционный учет на весь срок действия РВПО.

Иностранные аспиранты, имеющие РВПО, могут находиться в России после завершения обучения еще полгода; в течение этого срока можно без выезда из Российской Федерации подать заявление о выдаче вида на жительство либо пройти защиту диссертации.

Возможность подать заявление о выдаче вида на жительство предоставляется в течение 3 лет после завершения обучения без получения разрешения на временное проживание.