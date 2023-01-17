Молодые лоси позировали на камеру в заповеднике на севере Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники костомукшского заповедника выложили очередное видео с обитателями карельских лесов.

В паблике «Заповедник «Костомукшский» опубликовано видео прогулки молодых лосей.



«В кадре – два молодых лося: выискивают что-то съедобное в снегу, тесня друг друга рогами. Это молодежь-второгодки, возможно, братья. В прошлом году они были еще телятами, - говорится в сообщении паблика.



Ноябрь – время затухания гона, гормоны уже не вырабатываются в больших объемах, поэтому и бодаются лоси достаточно вяло, так, для проформы. Однако одному все же удалось вытолкать другого с приглянувшегося места. После этого он обратил внимание на видеоловушку, подышал в нее, пока объектив не запотел, и с чувством выполненного долга удалился».



Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что жители Пудожа снова заметили на улицах рысь и засняли ее на камеру.