Молодые петрозаводчане пытались украсть дорогой алкоголь

Двое молодых людей попытались пронести мимо кассы выпивку на сумму более шести тысяч рублей.

В понедельник вечером сигнал «Тревога» сработал в одном из гипермаркетов столицы Карелии, сообщили в региональной Росгвардии.



Ближайший экипаж вневедомственной охраны прибыл на место и выяснил, что двое молодых людей пронесли мимо кассы алкоголь общей стоимостью более шести тысяч рублей.



Позднее росгвардейцы выезжали в другие торговые заведения Петрозаводска. Так, 23-летний и 47-летний мужчины попробовали украсть продукты и средства личной гигиены.



Всех задержанных отвезли в полицию.