Молодые петрозаводчане пытались украсть дорогой алкоголь

Двое молодых людей попытались пронести мимо кассы выпивку на сумму более шести тысяч рублей.
В понедельник вечером сигнал «Тревога» сработал в одном из гипермаркетов столицы Карелии, сообщили в региональной Росгвардии.
Ближайший экипаж вневедомственной охраны прибыл на место и выяснил, что двое молодых людей пронесли мимо кассы алкоголь общей стоимостью более шести тысяч рублей.
Позднее росгвардейцы выезжали в другие торговые заведения Петрозаводска. Так, 23-летний и 47-летний мужчины попробовали украсть продукты и средства личной гигиены.
Всех задержанных отвезли в полицию.
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