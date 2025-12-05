Россияне назвали самые значимые для себя книги

Книгой для россиян младше 30 лет стал роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».

Телефонный опрос провел исследовательский центр Russian Field.

В топе главных книг поколения внутри возрастных групп «Война и мир» занимает лидирующую позицию у россиян 30−59 лет. У более молодых и более возрастных респондентов произведение Льва Толстого опускается на второе место. Опрошенные старше 60 лет чаще всего называют книгу «Как закалялась сталь» самой значимой для своего поколения, а у более молодых групп опрошенных популярность книги заметно снижена (среди 30−44 лет книга не вошла в топ-10 вовсе).

— Молодежь до 29 лет при ответе на вопрос чаще всего вспоминает антиутопию Оруэлла «1984», — говорится в итогах опроса.

В числе самых важных книг также оказались серия о Гарри Поттере Джоан Роулинг, роман Ивана Тургенева «Отцы и дети», Конституция, Евангелие/Библия, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце» Михаила Булгакова, а также «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Также названы самые значимые песни своего поколения. Чаще всего это гимн России (10%), на втором месте — «День Победы» (8%), третье место в рейтинге делят «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Перемен» Виктора Цоя (по 6%).

— При этом, в рейтинге внутри возрастных групп гимн России занимает первое место у респондентов до 45 лет, после 45 на первое место выходит «День Победы» (при этом в более молодых группах «День Победы» не занимает лидирующие строчки, а среди респондентов 18−29 лет не была названа совсем), - говорят организаторы опроса.

В рейтинге каждой возрастной группы есть песни «Матушка» и «Я русский», при этом их популярность снижается с ростом возраста опрошенных. Песня «Перемен» заняла третью строку рейтинга в трех возрастных группах до 60 лет, при этом у респондентов старшего возраста (60+) песня не вошла в топ-10 вовсе.

В опросе приняли участие 1600 респондентов разных возрастов и из разных регионов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,44%