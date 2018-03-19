11:31, 19 Марта 2018
Молодые семьи могут получить выплаты на приобретение жилья, сообщает мэрия Петрозаводска
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Молодые семьи из Петрозаводска могут подать заявление на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений в 2019 году.
Молодые семьи, которые участвуют в государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в части обеспечения жильем молодых семей должны обратиться в администрацию Петрозаводска. Об этом сообщает сайт мэрии.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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