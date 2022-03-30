Молодые ученые Карелии получат до полутора миллионов рублей на свои исследования

Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил дипломы победителям регионального конкурса грантов.

Артур Парфенчиков 12 апреля встретился со студентами и аспирантами ПетрГУ, победившими на региональном конкурсе грантов. Победители — 25 человек — получат от 500 тысяч до полутора миллионов рублей на финансирование своих исследований.

«Самое главное, все проекты имеют прикладное значение. Например, Тиммо Гаврилов разрабатывают систему мониторинга состояния памятников деревянного зодчества с помощью сенсорных датчиков. Влад Кулаков и Александр Кучко работают над проектами по использованию донных отложений в качестве удобрений. Для сельского хозяйства Карелии это очень актуально, нам надо повышать плодородие земель.

Иван Кононов создает замкнутую систему для доращивания малька форели. А Алексей Кабонен — целую мониторинговую сеть, которая в перспективе позволит лесникам оценить состояние каждого дерева, предотвращать лесные пожары, незаконные рубки, контролировать численность животных в наших лесах и пресекать случаи браконьерства. И это только некоторые проекты», — оценил работы молодых ученых руководитель региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех, участвовавших в конкурсе — а всего поступило 78 заявок, и пожелал тем, чей проект не победил, не расстраиваться, а доработать идеи и подать заявку снова.