Молодые жители Карелии могут получить грант в один миллион рублей

Государство готово финансово поддерживать инициативы талантливых и активных россиян

Молодые и активные жители Карели могут крупную сумму для того, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Но есть два условия. Во-первых, идеи должны быть социально значимыми. А во-вторых, необходимо принять участие в конкурсе грантов, который проводит «Росмолодежь».

В конкурсе 15 номинаций, которые охватывают самые разные социальные темы от экологии и ЗОЖ до сохранения семейных ценностей, развития культуры и работы с людей с О. З. Словом. шанс получить финансирование имеют любые проекты, отражающие основные векторы развития общества. Список проектов уже размещен в сети.

Выиграть грант реально, и наши земляки знают это на своем опыте. Например, Елизавета Макарова из Петрозаводска за счет средств Росмолодежи издала книгу «Вепсская игра». Сейчас эти книги используют при изучении вепсского языка.

— Это первое подобное издание в мире. Мой проект — методическое пособие на вепсском и русском языках с народными играми вепсов, — рассказывает Елизавета. — Подобные гранты — реальная возможность воплотить свою идею в жизнь.

А петрозаводчанин Андрей Нориков подает заявку на грант в номинации #расскажи_о_главном. Это проект студии видеоподкастов, который должен привлечь молодежь к участию в программах государственных и некоммерческих организаций

— Можно получить деньги на свою новую идею или сделать лучше свой старый проект или мероприятие. А кроме того, это хорошая возможность попробовать свои силы, приобрести первый опыт работы с документами, — отмечает новатор.

Подать заявки на гранты могут люди от 14 до 35 лет до 22 августа. В первом сезоне грантового конкурса Росмолодежи это уже сделали 14 013 человек. Из них 1063 участника получили гранты в общей сумме на 867 931 000 рублей.