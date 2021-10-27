Молодые жители Карелии покусились на сливочное масло и впоследствии раскаялись в этом

Два молодых сегежанина украли в магазине масло более чем на 600 рублей, чтобы употребить его в пищу, сообщили в МВД Карелии.

Следователями Сегежского района завершили расследование уголовного дела по статье «кража, совершённая, группой лиц по предварительному сговору». Фигуранты — двое местных жителей.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель сетевого магазина. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видно, как к холодильнику с молочными продуктами одновременно подошли двое посетителей. Один из них взял с полки три упаковки сливочного масла на общую стоимость 665 рублей и положил их в рюкзак, который держал в руках его сосед. Затем, не оплатив товар, они вместе вышли на улицу.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — 21-летнего горожанина и его 19-летнего друга.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Они рассказали, что употребили похищенное масло в пищу.

Дальнейшую судьбу молодых людей решит суд.