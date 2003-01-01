Молодые жители Карелии смогут принять участие в Международном фестивале молодежи

Крупнейшее молодежное событие 2026 года пройдет в сентябре в Екатеринбурге и станет площадкой для встречи 10 тысяч молодых лидеров со всего мира.

Запущена регистрация на Международный фестиваль молодежи, участниками которого станут 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира: 5 тысяч россиян и 5 тысяч иностранных граждан в возрасте до 35 лет. Фестиваль станет частью «семьи» мероприятий Всемирного фестиваля молодежи, начало которому было положено в «Сириусе» в 2024 году.



Фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Нововведением станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций – на фестиваль приедут лидеры креативных индустрий, государственного управления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровизации и IT, социального сектора – те, кто уже сегодня формирует будущее всего мира.



Участников ждет насыщенная программа. Отдельным событием станет Выставка достижений России, демонстрирующая потенциал науки, промышленности, культуры и регионов страны.

Помогать в проведении Фестиваля и работать с участниками и гостями будет волонтерский корпус из 2 тысяч человек.



Регистрация открыта до 30 апреля по ссылке.



Специально для потенциальных участников из Карелии Управление по молодежной политике республики разыграет приз.