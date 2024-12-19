Молодых людей на ВАЗе, подозреваемых в краже, разыскивают в Петрозаводске

В МВД Карелии сообщили о розыске жителей карельской столицы.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливаются личности молодых людей, запечатленных камерой видеонаблюдения. Они могут быть причастны к краже.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полицейские просят сообщать информацию по номерам телефонов: 8-911-401-00-07 или 8-981-405-59-96.
Конфиденциальность гарантируется.
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